Carregamento para suprir 2ª dose da Coronavac em atraso já está no RS

As pessoas que tomaram a vacina Coronavac e estão com a 2ª dose (D2) atrasada já podem se organizar para receber o imunizante. A Secretaria Estadual da Saúde (SES) distribui nesta quarta-feira (19) às coordenadorias regionais de saúde, 251.200 doses para zerar o déficit no Estado. Desse total, 188.800 doses chegaram ao RS na tarde desta terça-feira (18) e 62.400 são de lote enviado pelo Ministério da Saúde na semana passada.

O principal motivo do atraso foi a falta de insumos para a produção de novas doses da vacina Coronavac no Instituto Butantan, em São Paulo. "Somando as duas remessas, iremos distribuir quantitativo suficiente para que todos os que tomaram a 1ª dose com Coronavac possam completar o esquema vacinal, o que é fundamental para a eficácia do imunizante", explica Tani Ranieri, chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs).

As CRSs 1ª (Porto Alegre), 8ª (Cachoeira do Sul), 13ª (Santa Cruz do Sul), 16ª (Lajeado), 18ª (Osório) e a Secretaria de Saúde de Porto Alegre poderão retirar as doses por via terrestre na manhã desta quarta-feira.

Os municípios próximos à Capital também poderão retirar diretamente na Central Estadual de Distribuição e Armazenamento de Imunobiológicos (Ceadi), no mesmo dia, no período da tarde (Alvorada, Canoas, Esteio, Gravataí, Montenegro, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Taquara e Viamão). Por via aérea, serão entregues as cargas das demais coordenadorias.

No mesmo voo da remessa de Coronavac, chegaram também 269.100 doses de Astrazeneca, que serão reservadas, por recomendação do Ministério da Saúde, para aplicação de D2. As vacinas ficarão armazenadas na Ceadi até o momento de enviá-las aos municípios. Não há atraso na D2 da Astrazeneca.