Comorbidades: Porto Alegre amplia vacinação para pessoas a partir de 28 anos

Porto Alegre amplia, a partir desta terça-feira (18), a vacinação da primeira dose para público com comorbidades a partir de 28 anos, além de idosos com 60 anos ou mais. A imunização para esses grupos ocorre em 33 unidades de saúde e 20 farmácias credenciadas, além da tenda e drive-thru. Confira os locais no fim do texto.

Para garantir a vacina, pessoas com comorbidades devem levar documento de identificação com CPF, comprovante de residência em Porto Alegre e atestado, laudo médico ou receita (com cópia) comprovando a comorbidade.

Já a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac segue para pessoas com 65 anos ou mais nesta terça. A imunização acontece em 12 unidades de saúde, na tenda localizada junto ao Shopping Bourbon Country, e no drive-thru no estacionamento da Pucrs.

Nas unidades de saúde, o horário de atendimento é das 8h às 17h. Já na tenda e no drive-thru, das 9h às 17h. Para receber a segunda dose é necessário levar documento de identidade com CPF e o cartão de vacinação recebido no ato da primeira dose.

Locais para tomar a primeira dose:

Nas 33 unidades de saúde

Serviço de Assistência Especializada (SAE) do Centro de Saúde Vila dos Comerciários (rua Moab Caldas, 400, área 11, bairro Santa Tereza)

SAE do Centro de Saúde Santa Marta (rua Capitão Montanha, 27, 5º andar - Centro Histórico), das 8h às 17h, para pessoas com HIV

Nas 20 farmácias parceiras

Tenda do estacionamento externo do Bourbon Country, das 9h às 17h

Drive-thru da Pucrs, das 9h Às 17h

Locais para tomar a segunda dose da Coronavac: