Serviço de vacinação: veja quem pode se vacinar em Porto Alegre nesta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (17), Porto Alegre amplia a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac a pessoas com 65 anos ou mais. A imunização acontecerá em 12 unidades referência, na tenda localizada junto ao Shopping Bourbon Country, e no drive-thru no estacionamento da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs).

Também será dada continuidade à vacinação da primeira dose para público com comorbidades a partir de 33 anos, além de idosos com 60 anos ou mais. Para estes, os locais de vacinação serão, além da tenda e do drive-thru, as 33 unidades de saúde referência e a rede de 20 farmácias credenciadas.

Nas unidades de saúde, o horário de atendimento é das 8h às 17h. Já na tenda e no drive-trhu, das 9h às 17h. Para receber a segunda dose é necessário levar documento de identidade com CPF e o cartão de vacinação recebido no ato da primeira dose.

zerar o atraso de segundas doses no RS A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde da Capital é continuar ampliando a faixa para aplicação da segunda dose da Coronavac ao longo desta semana, conforme avaliação do ritmo da vacinação. Neste domingo (16), o governo do Estado confirmou que novo lote da Coronavac chega, nos próximos dias, para

Para garantir a vacina, pessoas com comorbidades devem levar documento de identificação com CPF, comprovante de residência em Porto Alegre e atestado, laudo médico ou receita (com cópia) comprovando a comorbidade.

Gestantes e puérperas deverão aguardar Idosos com 60 anos ou mais devem apresentar identidade com CPF e comprovante de residência na capital.chegada de novos lotes de vacinas Pfizer.

Também deverão aguardar a chegada de novos lotes os profissionais de saúde, trabalhadores de áreas de apoio à saúde e os estudantes e estagiários de medicina.

Locais para tomar a segunda dose da Coronavac: