Porto Alegre segue regras do Sistema 3As já a partir deste domingo

novo modelo de monitoramento da pandemia no Estado, o Sistema 3As Com a publicação, na madrugada deste domingo (16), do decreto que regra o, Porto Alegre já passa a seguir as novas diretrizes. As regras estarão em vigor até a publicação de decreto municipal com os protocolos próprios para funcionamento de atividades.

Segundo a prefeitura, a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento ao Coronavírus (Secovid) está estudando o novo sistema e trabalhando na elaboração da normatização para a Capital, que deverá ser publicada nesta segunda-feira (17).

As normas municipais seguirão o protocolo padrão/obrigatório do Sistema 3As e serão definidas a partir de amplo diálogo com setores da sociedade, gestores e técnicos das cidades que integram a R10, região Covid na qual Porto Alegre está inserida, ao lado de Cachoeirinha, Gravataí, Viamão, Alvorada e Glorinha.

De acordo com o Paço Municipal, esses protocolos serão construídos para atender a realidade da Capital, com segurança sanitária e maior flexibilização, "para que a cidade possa retomar a atividade econômica e garantir emprego e renda da população".

O prefeito Sebastião Melo, defensor de autonomia para que os gestores municipais possam regrar as atividades de acordo com as características locais e regionais, destacou que a ampliação do funcionamento dos setores será feita de forma responsável e rigorosa fiscalização.