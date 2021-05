Comorbidades: Porto Alegre vacina pessoas a partir de 33 anos no fim de semana

A vacinação para pessoas com comorbidades a partir dos 33 anos segue neste final de semana, em Porto Alegre. As doses estarão disponíveis em cinco pontos de atendimento ao público na Capital.

No sábado (15), o atendimento será em duas unidades de saúde (Tristeza e Assis Brasil), na tenda instalada no estacionamento externo do shopping Bourbon Country e nos drive-thrus da Pucrs e do Barra Shopping Sul. Já no domingo (16), o público deve procurar apenas a tenda junto ao Bourbon Country. São18 estações de vacinação montados no local.

Leia também: Porto Alegre aplica 2ª dose da Coronavac para faixa dos 66 anos

Poderão ser vacinados pessoas com diabetes, doenças pneumopáticas crônicas graves (como asma), hipertensos, cardiopatas, acometidos por doenças cerebrovasculares (como AVC) e renais crônicas, além de imunossuprimidos (transplantados, pessoas com HIV, pacientes oncológicos), com hemoglobinopatias graves, obesidade mórbida e cirrose Hepática.

Pessoas com 60 anos ou mais, com deficiência cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), pessoas com Síndrome de Down a partir de 18 anos, profissionais de saúde, trabalhadores de apoio aos serviços de saúde acima de 18 anos e pessoas com HIV/Aids a partir de 33 anos também poderão buscar os pontos de imunização para tomar a primeira dose da vacina.

está suspensa a vacinação de gestantes e puérperas sem comorbidades Após determinação do Ministério da Saúde e Anvisa,. As que têm comorbidades poderão ser vacinadas com as doses da Pfizer ou Coronavac.

Onde tomar a primeira dose da vacina no sábado (15):

Unidades de saúde - das 9h às 15h

Unidade de Saúde Tristeza - Endereço: Av. Wenceslau Escobar, 2.442

Unidade de Saúde Assis Brasil

Tenda no estacionamento externo do Shopping Bourbon Country - das 9h às 17h - Acesso exclusivo para pedestres (não é um drive-thru) pelas entradas das ruas Thadeu Onar e Dário Bittencourt, na Zona Norte.

Drive thru Pucrs - das 9h às 17h

Drive thru Pucrs - das 9h às 17h - Avenida Ipiranga, 6.681

Drive thru Barra Shopping Sul - das 9h às 17h - Av. Diário de Notícias, 300

Onde se vacinar no domingo (16)

Tenda Shopping Bourboun Country - 9h às 15h - Acesso exclusivo para pedestres (não é um drive-thru) pelas entradas das ruas Thadeu Onar e Dário Bittencourt, na Zona Norte