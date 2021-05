Rio Grande do Sul tem mais 108 mortes por Covid-19 e alcança 26.550 óbitos

pandemia O Rio Grande do Sul registrou 4.728 novos casos de Covid-19 nesta sexta-feira (14). Ao todo, 1 milhão e 26,9 mil gaúchos já foram infectados pela doença desde o início da. Destes, 983.090 já se recuperaram e outros 17,2 mil seguem em acompanhamento.

Com mais 108 vítimas fatais registradas nesta sexta, o Estado alcançou a marca de 26.550 óbitos por conta do novo coronavírus desde março do ano passado.

Conforme boletim diário da Secretaria Estadual da Saúde, a taxa de ocupação das UTI nos hospitais gaúchos está em 77,6%. Do total de 2.630 pacientes internados nos 3.390 leitos disponíveis em unidades de tratamento intensivo, 1.588 são positivados para a Covid-19.

Em Porto Alegre, a doença já atingiu 123,5 mil pessoas, e vitimou 4.572. Nesta sexta, a Capital registrou 91 novos casos e registrou 11 óbitos por conta do novo coronavírus. Os números de contaminação estão ainda mais elevados nas cidades de Canoas, com 437 novos casos, Gravataí (249), Caxias do Sul (178), Santana do Livramento (152) Santa Maria (146), Rio Grande (127), Pelotas (113) e Carazinho (105).