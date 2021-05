Rio Grande do Sul tem mais 125 mortes por Covid-19 e total vai a 26.442

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Com o registro de 4.735 novos casos de Covid-19 nesta quinta-feira (10), o Rio Grande do Sul já contabiliza 1.022.473 de infectados pela doença desde o início da pandemia. Outras 125 mortes foram confirmadas, aumentando o número de óbitos por coronavírus desde março de 2020 para um total de 26.442 nos 497 municípios gaúchos.

Segundo boletim da Secretaria Estadual de Saúde, 979.489 pessoas conseguiram se recuperar da doença, sendo que 77.142 precisaram ser hospitalizadas. Outras 16,4 mil seguem em acompanhamento. Ainda de acordo com o boletim diário, 32.086 profissionais da Saúde já contraíram Covid-19.

Nesta quinta, a taxa de ocupação das UTIs nos hospitais gaúchos está em 77,3%. Ao todo, 1.571 dos 2.620 pacientes internados em 3.390 leitos de unidades de tratamento intensivo foram diagnosticados com coronavírus.

As notificações de positivados para a doença seguem em alta em cidades como Canoas, que teve 416 novos casos registrados, Caxias do Sul (272) e Gravataí (184). Porto Alegre teve 142 casos confirmados, enquanto no Interior, a incidência desta quinta também foi alta em Santa Maria (291) e Vacaria (127).