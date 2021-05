Ufrgs publica edital do Processo Seletivo 2021/1 nesta sexta-feira

Este ano não haverá vestibular O edital do Processo Seletivo para ingresso em vagas de 2021/1 (PS 2021/1) dos cursos regulares de graduação da UFRGS será publicado nesta sexta-feira (14), no site da Comissão Permanente de Seleção (Coperse)., conforme decisão do Conselho Universitário (Consun), de 23 de abril.

O sistema utilizará notas anteriores dos candidatos no Concurso Vestibular e no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) dos anos de 2017 a 2020. As inscrições começam nesta segunda-feira (17), e os detalhes poderão ser consultados no edital.

No processo são oferecidas 2.562 vagas, anteriormente destinadas ao Concurso Vestibular 2021, que foi suspenso diante do agravamento da pandemia de covid-19. A suspensão destinou as vagas do primeiro semestre para este processo e manteve a previsão do Vestibular 2021/2 para as vagas do segundo semestre, de acordo com as condições sanitárias.