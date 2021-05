Canoas inicia vacinação de professores e profissionais da educação nesta quinta-feira

iniciar a vacinação de pessoas dos demais grupos prioritários Parobé também inicia a vacinação da comunidade escolar nesta quinta-feira A prefeitura municipal de Canoas anunciou o anúncio da imunização dos professores e profissionais da educação nesta quinta-feira (13). Esta semana, a Secretaria Estadual da Saúde autorizou os municípios que tenham doses excedentes e remanescentes de vacina contra a Covid-19 a. O município de

Nesta quinta, profissionais da Educação Infantil receberão a primeira dose do imunizante no município da Região Metropolitana de Porto Alegre. Na sexta-feira (14) tem início a aplicação entre os trabalhadores dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º e 2º ano).

Na segunda-feira (17), será a vez dos trabalhadores do Ensino Fundamental, do 3° ao 5° ano. Na terça-feira (18), os profissionais que atendem do 6° ao 9º ano receberão a vacina. De acordo com a prefeitura, os diretores das escolas já estão sendo orientados a entrarem em contato com os professores.

Neste momento serão imunizados apenas os profissionais da rede municipal. Trabalhadores das redes estadual e privada, serão imunizados após orientação do Governo do Estado. No total serão vacinados 1.465 profissionais.

Para o prefeito de Canoas, Jairo Jorge, a medida é fundamental para garantir a segurança de crianças e jovens, na volta às aulas em meio a pandemia. “Sempre defendi desde o início que os professores, assim como os profissionais da Segurança Pública, fossem colocados na prioridade. Infelizmente isso não ocorreu no devido tempo, mas agora chegou o momento de vacinar e é isso que faremos em Canoas”, salientou

Para a secretária da Educação, Sonia Rosa, a pandemia tem afetado muitos setores e impactado diretamente a educação de milhares de crianças e jovens de Canoas. “A prefeitura respeitou a opinião dos canoenses. Os impactos da pandemia são preocupantes, principalmente nas lacunas de aprendizagem. Por este motivo essa ação é muito significativa” explicou Sonia.

Os locais de vacinação para estes trabalhadores serão divididos por quadrantes. Confira abaixo a lista:

Ensino Infantil

Nordeste: Emei Vó Corina, Emei Vó Babali, e Emei Ulisses Machado

Sudeste: Emei Mundo Mágico

Noroeste: Emei Pingo de Gente, Emei Recanto do Filhote, e Emei Vó Doralice

Sudoeste: Emei Marilene Machado, e Emei Vó Maria Aldina

Ensino Fundamental

Nordeste: Emef Erna Würth, Emef Irmão Pedro, e Emef Tancredo Neves

Sudeste: Emef Duque de Caxias, e Emef Theodoro Bogen

Noroeste: Emef Ceará, Emef David Canabarro, e Emef Gonçalves Dias

Sudoeste: Emef Rio Grande do Sul, e Emef Ícaro

13/05

EDUCACAO INFANTIL

8h30 as 12h

Nordeste e Sudeste

13h as 17h

Noroeste e Sudoeste

14/05

Ensino Fundamental

1° e 2° anos – Equipes Diretivas – Secretários de Escola

8h30 as 12h

Nordeste e Sudeste

13h as 17h

Noroeste e Sudoeste