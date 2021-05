Rio Grande do Sul confirma mais 142 mortes por Covid-19 e 5,3 mil novos casos

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

O novo coronavírus já infectou 1 milhão e 18 mil pessoas em todo o Rio Grande do Sul desde o início da pandemia. Nesta quarta-feira (12), foram confirmados 5.310 novos casos de Covid-19 no Estado. Também foram confirmadas mais 142 mortes em decorrência da doença, totalizando 26.318 vítimas fatais. São 231,3 óbitos para cada 100 mil habitantes.

Segundo boletim diário da Secretaria Estadual de Saúde (SES), o índice de recuperados da doença é de 96% (976.269 indivíduos), enquanto 2% (15.925) ainda estão em acompanhamento.

Dentre os novos casos conformados, a maior incidência ocorreu em Caxias do Sul (411), Porto Alegre (238), Canoas (214), Vacaria (173), Santa Maria (160) Passo Fundo (145), Canguçu (134) e Bagé (107).

Ainda de acordo com o balanço do governo, a taxa de ocupação das UTIs nos hospitais gaúchos está em 77,5%. Ao todo, 1.561 dos 2.627 pacientes internados em 3.390 leitos de unidades de tratamento intensivo estão com Covid-19.