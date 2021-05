Com falta de sangue tipo O, hospitais de Porto Alegre apelam para doações urgentes

Depois da batalha por semanas da superlotação de UTIs com casos de Covid-19, hospitais de Porto Alegre enfrentam agora um outro grave problema: a escassez e até falta de sangue para atender pacientes que precisam de transfusão ou têm cirurgias, principalmente de urgência. ( veja no final do texto o que é preciso para doar )

"O tipo O, considerado doador universal e que pode ser ministrado em pacientes com qualquer tipo sanguíneo em caso de urgência, está em falta", relata Deise Luce, enfermeira e gerente assistencial do Hospital Independência, que é referência para casos de trauma e também tem unidade Covid.

A instituição depende do fornecimento do Hemocentro Estadual, que não consegue repor os estoques por falta de doador. Para ajudar, a equipe do Independência busca contatos com quartéis e outras unidades com maior contingente que costumam auxiliar. Também funcionários da instituição devem se dirigir ao Hemocentro.

Deise diz que a agência transfusional do hospital, onde chegam os hemoderivados para destinação aos doentes, há uma semana recebe apenas uma bolsa por dia do Hemocentro, quando normalmente seriam cinco. O Independência não tem bancopara coleta, por isso precisa recorrer ao serviço estadual.

"Se não tem no Hemocentro, não tem para nós e nem para outras instituições", alarma-se a enfermeira. Deise comenta que o serviço estadual que recebe e processa as doações não conseguiu suprir com outros hospitais que têm bancos e também socorrem a demanda, quando é possível.

A escassez tem um efeito direto no fluxo de cirurgias. Nesta quarta-feira (12), três pacientes aguardavam cirurgias de urgência, pois tiveram traumas recentes. Eles foram transferidos do Hospital de Pronto Socorro (HPS).

"Eles estão aqui aguardando. Se não tiver sangue, não podemos fazer os procedimentos. Quando é trauma, a demora pode significar sequelas", adverte a gerente assistencial do Hospital Independência.

A dificuldade com a reposição de hemoderivados tem sido uma constante na pandemia, há mais de um ano. Os bancos de sangue registram queda no fluxo de doadores.

"Muitos por medo de sair de casa ou pelo distanciamento", observa a enfermeira.

As doações no Hemocentro, que fica na avenida Bento Gonçalves, 3722, na Capital, podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. As pessoas também podem buscar bancos de sangue em hospitais mis perto de onde residem.

Condições para doar sangue:

Estar em boas condições de saúde

Apresentar documento oficial de identidade com foto

Ter idade entre 16 e 69 anos, sendo que os candidatos a doadores com menos de 18 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou por responsável legal

Pesar no mínimo 50 quilos, com desconto de vestimentas

O limite de idade para a primeira doação é de 60 anos

Não estar em jejum e evitar alimentação gordurosa

Ter dormido pelo menos 6 horas antes da doação

Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação

Não fumar pelo menos duas horas antes da doação

Situações em que não é possível doar de forma temporária: