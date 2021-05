Granpal envia ao Executivo sugestões ao novo modelo de controle da pandemia

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

novo modelo de distanciamento compartilhado A Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal) enviou nesta terça-feira (11) ao governo do Estado suas contribuições ao, em elaboração pelo Executivo. Entre as sugestões dos prefeitos está o acesso ao decreto estadual em tempo hábil para elaboração de protocolos regionais e autonomia para que os municípios possam adotar regras próprias para algumas atividades, como eventos.

“É no decreto que vai estar materializado esse debate, por isso reiteramos a urgência em ter esse material em mãos para podermos analisar. Seremos incansáveis no debate para encontramos uma solução para salvar vidas, mas também a economia da nossa região e do Estado”, afirma o presidente da Granpal, Sebastião Melo, prefeito da Capital.

substituirá a classificação de bandeiras por alertas Entre os questionamentos dos prefeitos da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) sobre o novo modelo, que, estão detalhamentos de como serão aplicados os protocolos que serão apresentados pelo Estado até o final desta semana, e passarão a vigorar no sábado (15).

Uma das dúvidas da Granpal é se será imposto algum limitador aos municípios que optarem por definir protocolos de atividades mais flexíveis do que os definidos como padrão pelo governo.