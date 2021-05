Vacinação de grupo com comorbidades avança para faixa dos 35 anos em Porto Alegre

A partir desta quarta-feira (12), pessoas com 35 anos ou mais e que possuem comorbidades já podem receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Porto Alegre. A imunização ocorre em 33 unidades de saúde, na tenda do estacionamento externo do Bourbon Country, no drive-thru da Pucrs e em 21 farmácias parceiras da Secretaria Municipal de Saúde.

Além do grupo das comorbidades, a imunização também segue para pessoas com deficiência cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), pessoas com Síndrome de Down, pessoas com 60 anos ou mais, profissionais de saúde, trabalhadores de apoio aos serviços de saúde acima de 18 anos que ainda não receberam a primeira dose da vacina e pessoas com HIV/Aids.

Onde tomar a primeira dose da vacina:

- 33 unidades de saúde ( confira aqui a lista de endereços

das 8h às 17h

Público: pessoas com comorbidades acima de 35 anos, pessoas com deficiência cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) a partir de 35 anos, pessoas com Síndrome de Down a partir de 18 anos, pessoas com 60 anos ou mais, profissionais de saúde, trabalhadores de apoio aos serviços de saúde acima de 18 anos que ainda não receberam a primeira dose da vacina e pessoas vivendo com HIV/Aids.

- Serviço de Assistência Especializada (SAE) do Centro de Saúde Vila dos Comerciários (rua Moab Caldas, 400, área 11, bairro Santa Tereza) ou o SAE do Centro de Saúde Santa Marta (rua Capitão Montanha, 27, 5º andar - Centro Histórico).

das 8h às 17h

Público: Pessoas com HIV

- 21 farmácias parceiras ( confira aqui a lista de locais

das 9h às 17h (exceto a Panvel do Iguatemi, que abre às 10h)

(exceto a Panvel do Iguatemi, que abre às 10h) Público: além de pessoas com comorbidades, as 21 lojas atendem profissionais de saúde, estudantes de ensino superior e técnico de cursos da área da saúde cujos nomes foram enviados à Diretoria de Vigilância em Saúde/SMS em listas.

- Tenda do estacionamento externo do Bourbon Country e drive-thru da Pucrs

das 9h às 17h

Público: pessoas com comorbidades acima de 35 anos, pessoas com deficiência cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) a partir de 35 anos, pessoas com Síndrome de Down, idosos com 60 anos ou mais, profissionais de saúde, trabalhadores de apoio aos serviços de saúde acima de 18 anos que ainda não receberam a primeira dose da vacina e pessoas vivendo com HIV/Aids

Locais para tomar a segunda dose de Astrazeneca/Oxford:

Onde: Tenda do estacionamento externo do Bourbon Country, drive-thru da PUCRS e nas unidades de saúde Santa Cecília, Santa Marta, Modelo e IAPI.

Horário: das 8h às 17h, nas unidades de saúde, das 9h às 17h, na tenda e no drive-thru

Público: pessoas imunizadas há mais de 12 semanas