Rio Grande do Sul registra mais 186 mortes por Covid-19 e 5,3 mil novos casos

O Rio Grande do Sul registrou 5.329 novos casos de Covid-19 nesta terça-feira (11). Ao todo, mais de 1 milhão de gaúchos já foram infectados pela doença desde o início da pandemia. Destes, 972.691 já se recuperaram. Outros 14,5 mil seguem em acompanhamento.

Com mais 186 vítimas fatais registradas nesta terça, o Estado alcançou a marca de 26.176 óbitos por conta do novo coronavírus desde março do ano passado.

Conforme boletim diário da Secretaria Estadual da Saúde, a taxa de ocupação das UTI nos hospitais gaúchos está em 79,8%. São 2.706 pacientes internados nos 3.390 leitos disponíveis de unidade de tratamento intensivo, sendo que 1.624 são positivados para a Covid-19.