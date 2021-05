Porto Alegre mantém vacinação para grupo com comorbidades acima de 40 anos nesta terça

ocorreu na última sexta-feira Pessoas de 40 anos ou mais do grupo com comorbidades seguem sendo imunizadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta terça-feira (11), em Porto Alegre. A ampliação para esta faixa etária, após a chegada de mais doses da Astrazeneca/Fiocruz

A aplicação será realizada em 34 unidades de saúde, na tenda do Bourbon Country, no drive-thru da Pucrs e em 21 farmácias parceiras da Secretaria Municipal de Saúde. Confira a lista completa dos locais no fim do texto.

As vacinas disponíveis são as da AstraZeneca/Fiocruz e da Pfizer. Nos locais também haverá administração da segunda dose para pessoas imunizadas com a vacina AstraZeneca há mais de 12 semanas.

além da documentação relativa a cada comorbidade Para se vacinar, é preciso apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre,. Serão aceitos atestados médicos, original e cópia, descrevendo o problema de saúde e receitas com medicamentos de uso contínuo, como hipertensão, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica ou asma.

Quais comorbidades garantem vacina contra a Covid-19:

Diabetes;

Pneumopatias crônicas graves (ex.: asma);

Hipertensão arterial (ex: Resistente- HAR, estágio 3 e estágio 1 e 2);

Doenças cardiovasculares (ex.: insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar, síndromes coronarianas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas, dispositivos cardíacos implantados);

Doença cerebrovascular (ex.: AVC);

Doença renal crônica;

Imunossuprimidos (ex.: transplantados, pessoas com HIV

Hemoglobinopatias graves;

Obesidade mórbida;

Cirrose Hepática;

Pessoas com síndrome de down maiores de 18 anos;

Gestantes e puérperas (passaram há menos de 45 dias pelo parto) com alguma comorbidade, maiores de 18 anos;

Pessoas com deficiência permanente cadastradas no programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos;

Pessoas vivendo com HIV entre 55 e 59 anos.

Pessoas com 60 anos ou mais, profissionais de saúde e trabalhadores de apoio aos serviços de saúde acima de 18 anos também podem seguir procurando as unidades de saúde para receberem a primeira dose da vacina da Covid-19.

Onde receber a vacina nesta terça-feira

Drive-thru, das 9h às 17h

Estacionamento da Pucrs (acesso pela av. Ipiranga, 6681 - atrás do Centro de Eventos, com entrada ao lado do Museu da Pucrs)

Tenda Bourbon Country

Unidades de saúde, das 8h às 17h

Unidade de Saúde Modelo - Av. Jerônimo de Ornelas, 55 - Bairro Santana

Unidade de Saúde Santa Cecília - Rua São Manoel, 543 - Bairro Santa Cecília

Unidade de Saúde Santa Marta - Rua Capitão Montanha, 27 - Bairro Centro Histórico

Unidade de Saúde Cristal - Rua Cruzeiro do Sul, 2702 - Bairro Santa Tereza

Unidade de Saúde Glória - Av. Professor Oscar Pereira, 3229 - Bairro Glória

Unidade de Saúde Moab Caldas - Av. Moab Caldas, 400 - Bairro Santa Tereza

Unidade de Saúde Nossa Senhora de Belém - Rua João do Couto, 294 - Bairro Belém Velho

Unidade de Saúde Milta Rodrigues - Rua Comendador Eduardo Secco, 4 B Bairro - Jardim Carvalho

Unidade de Saúde Chácara da Fumaça - Estrada Martim Félix Berta, 2432 -Bairro Mario Quintana

Unidade de Saúde Morro Santana - Rua Marieta Menna Barreto, 210 - Bairro Protásio Alves

Unidade de Saúde Vila Jardim - Rua Nazareth, 570 - Bairro Bom Jesus

Unidade de Saúde Assis Brasil - Av. Assis Brasil, 6615 - Bairro Sarandi

Unidade de Saúde Barão de Bagé - R. Araruama, 487 - Bairro Vila Jardim

Unidade de Saúde Jardim Lepoldina - R. Orlando Aita, 130 - Bairro Rubem Berta

Unidade de Saúde Parque dos Maias - R. Francisco Galecki, 165 Bairro Rubem Berta

Unidade de Saúde Ramos - Av. Gomes de Carvalho, 510 Bairro Passo das Pedras

Unidade de Saúde Passo das Pedras I - Rua K esquina Rua RC, s/nº - Vila Nova Santa Rosa- Bairro Rubem Berta

Unidade de Saúde Rubem Berta - Rua Wolfram Metzler, 675 - Bairro Rubem Berta

Unidade de Saúde Sarandi - R. Francisco Pinto da Fontoura, 341 - Bairro Sarandi

Clínica da Família IAPI - Rua Três de Abril, 90 - Área 8, 9, 10, 11, 16 - Bairro Passo da Areia

Unidade de Saúde Navegantes - Av. Pres. Franklin Roosevelt, 5 - Bairro Navegantes

Unidade de Saúde Diretor Pestana - Rua Dona Teodora, 1016 - Bairro Farrapos

Unidade de Saúde Ilha da Pintada - Av. Presidente Vargas, 390 - Bairro Arquipélago Ilha da Pintada

Unidade de Saúde Vila Ipiranga - Rua Alberto Silva, 1830 - Bairro Vila Ipiranga

Unidade de Saúde Bananeiras - Av. Coronel Aparício Borges, 2494 - Bairro Coronel Aparício Borges

Unidade de Saúde Panorama - Rua Rômulo da Silva Pinheiro, S/N - Lomba do Pinheiro

Unidade de Saúde Santo Alfredo - Rua Santo Alfredo, 37 - Bairro Partenon

Unidade de Saúde São Carlos - Av. Bento Gonçalves, 6670 - Bairro Partenon

Clínica da Família Álvaro Difini - Rua Alvaro Difini, 520 - Bairro Restinga

Unidade de Saúde Belém Novo - Rua Florencio Farias,195 – Bairro Belém Novo

Unidade de Saúde Camaquã - Rua Professor Dr. Pitta Pinheiro Filho, 176 - Bairro Camaquã

Unidade de Saúde Guarujá - Av. Guarujá, 190 - Bairro Guarujá

Unidade de Saúde Moradas da Hípica - Rua Geraldo Tollens Linck, 235 - Bairro Aberta dos Morros

Unidade de Saúde Tristeza - Av. Wenceslau Escobar, 2442 - Bairro Tristeza

Farmácias parcerias, das 9h às 17h (exceto Panvel Iguatemi, que abre às 10h)

Agafarma - rua Catarino Andreatta, 155, Vila Nova

Agafarma - avenida Benjamin Constant, 1253, São João

Associadas - rua dos Andradas, 954, Centro

Associadas - avenida Osvaldo Aranha,1382, Bom Fim

Droga Raia - rua José Antônio Aranha, 423, Três Figueiras

Pague Menos - rua José de Alencar, 640, Menino Deus

Panvel - rua dos Andradas, 1320, Centro Histórico

Panvel - avenida Ipiranga, 6681 – prédio 12b, térreo, Partenon

Panvel – avenida Goethe, 210, Rio Branco

Panvel - avenida Osvaldo Aranha, 1370, Bom Fim

Panvel - rua João Wallig, 1800 Lj. JW 13 - Iguatemi, Passo D’Areia

Panvel - avenida Wenceslau Escobar, 2857 Lj 04 - Cristal

São João - avenida Juca Batista, 510, Cavalhada

São João - rua 24 de Outubro, 676, Moinhos de Vento

São João - avenida Carlos Gomes, 1723, Auxiliadora

São João - avenida Assis Brasil, 3277 - Loja 01, Cristo Redentor

São João - rua dos Andradas, 1179, Centro Histórico

São João - avenida Wenceslau Escobar, 2409, Cristal

São João - rua Anita Garibaldi, 1047, Mont’ Serrat

São João – avenida Bento Gonçalves, 5117 – Agronomia

São João – avenida Protásio Alves, 7401 - Petrópolis

Segunda dose Coronavac

Capital recebeu 11.030 doses para um público estimado em 75.938 pessoas. A expectativa da prefeitura é ampliar a faixa etária para 73 anos ou mais na quarta-feira (12).

A restrição inicial para faixas etárias mais altas ocorre para evitar aglomerações após confusão e longas filas na semana passada. Para receber a segunda dose, é necessário levar documento com CPF e a carteira de vacinação Covid-19.