Rio Grande do Sul tem quase 26 mil óbitos por Covid-19

Outras 126 mortes O registro de 57 mortes nesta segunda-feira (10) aproxima o Rio Grande do Sul de contabilizar 26 mil óbitos em decorrência da Covid-19. Desde o início da pandemia, 25.990 pessoas foram vítimas fatais da doença. Os dados costumam ser menores às segundas-feiras em função do fim de semana.foram confirmadas entre sábado e domingo (9).

Ao todo, o número de infectados no decorrer do período de março de 2020 até agora já é de 1.008.296, com incidência nos 497 municípios gaúchos. Deste total, 968.732 (96%) conseguiram se recuperar. Outros 13,4 mil seguem em acompanhamento. Nesta segunda, mais 584 casos foram confirmados.

Conforme o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, a taxa de ocupação das UTIs nos hospitais gaúchos teve leve queda, passando de 80% no sábado para 77,8% nesta segunda-feira. Ao todo, 1.607 dos 2.638 pacientes internados em 3.390 leitos de unidades de tratamento intensivo são portadores do novo coronavírus.

Porto Alegre , e 23 em Caxias do Sul, citando duas cidades onde a incidência vem sendo alta. No total, foram confirmados 584 novos casos em todo o Rio Grande do Sul. Dentre os infectados pela doença, 31.981 são profissionais da Saúde, 21.088 são imigrantes e 1.470 são pessoas privadas de liberdade. Nesta segunda-feira, as notificações de positivados para a doença tiveram redução significativa, com apenas quatro novos casos registrados em, e 23 em Caxias do Sul, citando duas cidades onde a incidência vem sendo alta. No total, foram confirmados 584 novos casos em todo o Rio Grande do Sul.