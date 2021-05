Ocupação de UTIs com casos de Covid é a menor desde 1º de março

A redução na ocupação de leitos de UTI com casos de Covid-19 se mantém, mas chega ao menor nível desde 1º de março, período de aceleração das internações e mais crítico da crise sanitária, que impôs fechamento de setores previsto na bandeira preta que vigorou até o fim de abril.

A demanda para os hospitais ainda é elevada. Neste domingo (9), havia 1.606 infectados com o novo coronavírus. O número é o menor desde 28 de fevereiro, quando havia 1.595 casos. Nesse sábado (8), o número era menor, de 1.585.

Já a ocupação geral das UTis é de 78,2%, com 2.645 pacientes de todas as enfermidades para 3.382 leitos disponíveis na rede do SUS e privada. Portanto, a pandemia ainda responde por 60% dos casos internados nas unidades.

Em Porto Alegre, a demanda de Covid-19 nas UTIs recuou a uma posição pré-bandeira preta, com 380 doentes com o novo coronavírus em leitos intensivos neste domingo. É o menor número desde 22 de fevereiro, que registrou 356 casos de Covid. No dia 23 de fevereiro, primeiro dia de bandeira preta, eram 383 pacientes. Há cinco hospitais com ocupação acima de 100%. O Hospital Ernesto Dornelles, com 132% de lotação, tem a taxa mais elevada.

Já a estatística geral apontou para 32 mortes e 694 novos casos. Nesse sábado, haviam sido 94 mortes confirmados e pouco mais de 4 mil novos infectados . O Rio Grande do Sul chegou a 1.007.895 total de casos e 25.933 óbitos.

A vacinação chegou a 2.465.297 pessoas, com primeira dose (D1). A segunda dose foi aplicada em 1.031.033 residentes, bem menos que a metade da população com D1 e menos de um quinto do total de 5,2 milhões de pessoas dos grupos prioritários. O total de doses ministradas é de 3.496.330, segundo o vacinômetro estadual.