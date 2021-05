RS perto de 26 mil mortes por Covid com quase 100 novos óbitos neste sábado

O Rio Grande do Sul se aproxima de 26 mil mortes por Covid com quase 100 novos óbitos neste sábado (8), segundo o painel da Secretaria Estadual da Saúde. Foram notificadas 94 mortes neste sábado.

O total de vítimas fatais chegou a 25.901 casos. Também foram registrados 4.167 novos infectados pelo novo coronavírus, elevando 1.007.208 o total de contaminados em toda a pandemia.

Já o número de pessoas consideradas recuperadas em 14 meses de crise sanitária chega a 965.233 casos. Em Porto Alegre, foram 15 mortes notificadas nesse sábado, com total de 4.507 até agora. São 142.584 casos já registrados de infecção e 133.349 já recuperados.

As internações em UTIs ainda se mantêm em nível elevado, próximo a 80% de ocupação do total de vagas nas unidades intensivas, entre casos de Covid-19, suspeitos e outras enfermidades. A taxa é de 78,7%, com redução gradativa. O número total é de 2.663 pacientes para os 3.382 leitos disponíveis entre a rede do SUS e privada.

Doentes com Covid-19 somavam 1.582 casos menor número desde 27 de fevereiro, quando havia 1.527 internados. Mesmo assim, o número ainda é o dobro do verificado no começo de fevereiro. Há pouco mais de dois meses teve início a escalada de internações e recorde de mortes, que marcaram o mês de março no Estado.

Já na Capital o número é de 388 doentes com Covid nas UTIs, menor ocupação desde 23 de fevereiro, quando foram registrados 283 casos. Dos 18 hospitais monitorados pelos paiel de UTIs na Capital, três estão acima de 100% de ocupação: Ernesto Dornelles, com 132%, e Moinhos de Vento e São Lucas da Pucrs, ambos com pouco mais de 100%.