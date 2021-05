Rio Grande do Sul atinge marca de 1 milhão de casos de Covid-19

O Rio Grande do Sul ultrapassou, nesta sexta-feira (7), a marca de 1 milhão de pessoas contaminadas com a Covid-19. Com o registro de novas 7.462 notificações da doença, o Estado tem 1.003.065 casos confirmados, sendo que, deste total, 25.807 pessoas não resistiram e vieram a óbito.

O índice de infectados que conseguiram se recuperar é de 96% (961.336 indivíduos). Outros 15,8 mil seguem em acompanhamento. A semana termina com o registro de 139 mortes confirmadas pelo boletim da Secretaria Estadual de Saúde. Ainda de acordo com o balanço do governo, a taxa de ocupação das UTIs nos hospitais gaúchos está em 80%. Ao todo, 1.677 dos 2.705 pacientes internados em 3.382 leitos de unidades de tratamento intensivo são portadores do novo coronavírus.

Dentre os infectados pela doença, 31.916 são profissionais da Saúde. Outro grupo que teve alto volume de contaminação foi o de imigrantes, com 19.259 casos. Nesta sexta-feira, as notificações de positivados para a doença dobraram em volume em relação à quinta-feira (6) na cidade de Caxias do Sul, que teve 791 novos casos confirmados. Canoas também registrou grande volume de novos casos, com 604 notificações. Em Porto Alegre, outras 312 positivaram para o novocoronavírus. O número é próximo dos 325 novos casos registrados em Novo Hamburgo. Taquara também ficou próximo, com 305 casos confirmados nesta sexta-feira.