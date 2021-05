Rio Grande do Sul se aproxima de 1 milhão de casos confirmados de Covid-19

25.668 já vieram a óbito no Estado pelo coronavírus. Nesta quinta, 127 mortes foram registradas. Somando 3.675 novos casos de Covid-19 nesta quinta-feira (6), o Rio Grande do Sul já conta com 995,7 mil infectados pela doença desde o início da pandemia. Conforme boletim diário da Secretaria Estadual de Saúde,no Estado pelo coronavírus. Nesta quinta, 127 mortes foram registradas.

A taxa de ocupação das UTIs no Estado, atualmente, é de 81,5%. São 2.755 pacientes internados em 3.380 leitos de unidade intensiva. Destes, 1.677 são confirmados com o novo coronavírus.

A doença já atingiu 122,4 mil pessoas em Porto Alegre. Do total de 467 municípios do Estado, Caxias do Sul foi a cidade com maior número de novos casos (320) nesta quinta-feira. Já a Capital teve 133 casos confirmados, mesmo número registrado em Santa Maria.