Drive-thru da Pucrs só terá doses da vacina deOxford/AstraZeneca

A Secretaria da Saúde de Porto Alegre faz alerta de que o drive-thru da Pucrs só terá vacina de Oxford/AstraZeneca nesta quinta-feira (6). A aplicação começa às 9h e atenderá tanto primeira (D1) como segunda dose (D2). Já o imunizante da Coronavac não tem , pois há falta no Rio Grande do Sul.

Não está ainda confirmada a chegada de doses da vacina forneceida pelo Instituto Butantan, mas a previsão é que haja uma remessa no fim de semana.

Nessa quarta-feira (5), longas filas, confusão e espera marcaram a retomada da aplicação da Cororonav no local.

Na manhã desta quinta, chegam 243,4 mil doses da vacina de Oxford no Aeroporto Internacional Salgado Filho.

Na Capital, começou a aplicação da primeira dose da vacina em pessoas com doenças crônicas e comorbidades acima de 50 anos . As vacinas disponíveis são as da AstraZeneca/Fiocruz e da Pfizer. Pessoas com 60 anos ou mais também podem seguir procurando as unidades de saúde para receberem a primeira dose da vacina da Covid-19.

A vacinação só é efetuada mediante apresentação de documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre, além da documentação relativa a cada comorbidade

Porto Alegre se aproxima de 400 mil pessoas imunizadas, são 398,9 mil com priemira dose e 211 mil com segunda. Já o Estado aplicou os imunizantes em 2,4 milhões de pessoas, pouco mais de 1 milhão delas com a D2.

Os imunizantes que estão sendo aplicados - Coronavac, Oxford e Pfizer (que começou esta semana) - preveem segunda dose. Com isso, menos de 10% da população gaúcha, que soma cerca de 11,3 milhões de habitantes, foi completamente imunizada. Somente os grupos prioritários somam 5,2 milhões de pessoas, portanto, menos de um quinto do grupo foi atingido até agora, quase quatro meses após o começo da campanha de imunização.

Veja as comorbidades que podem receber a primeira dose da vacina

Diabetes;

Pneumopatias crônicas graves (ex.: asma);

Hipertensão arterial (ex: Resistente- HAR, estágio 3 e estágio 1 e 2);

Doenças cardiovasculares (ex.: insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar, síndromes coronarianas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas, dispositivos cardíacos implantados);

Doença cerebrovascular (ex.: AVC);

Doença renal crônica;

Imunossuprimidos (ex.: transplantados, pessoas com HIV, pacientes oncológicos);

pacientes oncológicos); Hemoglobinopatias graves;

Obesidade mórbida;

Cirrose Hepática;

Pessoas com síndrome de down maiores de 18 anos;

Gestantes e puérperas (passaram há menos de 45 dias pelo parto) com alguma comorbidade, maiores de 18 anos;

Pessoas com deficiência permanente cadastradas no programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos;

Pessoas vivendo com HIV entre 55 e 59 anos.

Onde receber a primeira dose nesta quinta-feira

Drive-thru, das 9h às 17h

Estacionamento da PUCRS (acesso pela av. Ipiranga, 6681 - atrás do Centro de Eventos, com entrada ao lado do Museu da PUCRS)

Unidades de saúde, das 8h às 17h

Unidade de Saúde Modelo - Av. Jerônimo de Ornelas, 55 - Bairro Santana

Unidade de Saúde Santa Cecília - Rua São Manoel, 543 - Bairro Santa Cecília

Unidade de Saúde Santa Marta - Rua Capitão Montanha, 27 - Bairro Centro Histórico

Unidade de Saúde Cristal - Rua Cruzeiro do Sul, 2702 - Bairro Santa Tereza

Unidade de Saúde Glória - Av. Professor Oscar Pereira, 3229 - Bairro Glória

Unidade de Saúde Moab Caldas - Av. Moab Caldas, 400 - Bairro Santa Tereza

Unidade de Saúde Nossa Senhora de Belém - Rua João do Couto, 294 - Bairro Belém Velho

Unidade de Saúde Milta Rodrigues - Rua Comendador Eduardo Secco, 4 B Bairro - Jardim Carvalho

Unidade de Saúde Chácara da Fumaça - Estrada Martim Félix Berta, 2432 -Bairro Mario Quintana

Unidade de Saúde Morro Santana - Rua Marieta Menna Barreto, 210 - Bairro Protásio Alves

Unidade de Saúde Vila Jardim - Rua Nazareth, 570 - Bairro Bom Jesus

Unidade de Saúde Assis Brasil - Av. Assis Brasil, 6615 - Bairro Sarandi

Unidade de Saúde Barão de Bagé - R. Araruama, 487 - Bairro Vila Jardim

Unidade de Saúde Jardim Lepoldina - R. Orlando Aita, 130 - Bairro Rubem Berta

Unidade de Saúde Parque dos Maias - R. Francisco Galecki, 165 Bairro Rubem Berta

Unidade de Saúde Ramos - Av. Gomes de Carvalho, 510 Bairro Passo das Pedras

Unidade de Saúde Passo das Pedras I - Rua K esquina Rua RC, s/nº - Vila Nova Santa Rosa- Bairro Rubem Berta

Unidade de Saúde Rubem Berta - Rua Wolfram Metzler, 675 - Bairro Rubem Berta

Unidade de Saúde Sarandi - R. Francisco Pinto da Fontoura, 341 - Bairro Sarandi

Clínica da Família IAPI - Rua Três de Abril, 90 - Área 8, 9, 10, 11, 16 - Bairro Passo da Areia

Unidade de Saúde Navegantes - Av. Pres. Franklin Roosevelt, 5 - Bairro Navegantes

Unidade de Saúde Diretor Pestana - Rua Dona Teodora, 1016 - Bairro Farrapos

Unidade de Saúde Ilha da Pintada - Av. Presidente Vargas, 390 - Bairro Arquipélago Ilha da Pintada

Unidade de Saúde Vila Ipiranga - Rua Alberto Silva, 1830 - Bairro Vila Ipiranga

Unidade de Saúde Bananeiras - Av. Coronel Aparício Borges, 2494 - Bairro Coronel Aparício Borges

Unidade de Saúde Panorama - Rua Rômulo da Silva Pinheiro, S/N - Lomba do Pinheiro

Unidade de Saúde Santo Alfredo - Rua Santo Alfredo, 37 - Bairro Partenon

Unidade de Saúde São Carlos - Av. Bento Gonçalves, 6670 - Bairro Partenon

Clínica da Família Álvaro Difini - Rua Alvaro Difini, 520 - Bairro Restinga

Unidade de Saúde Belém Novo - Rua Florencio Farias,195 – Bairro Belém Novo

Unidade de Saúde Camaquã - Rua Professor Dr. Pitta Pinheiro Filho, 176 - Bairro Camaquã

Unidade de Saúde Guarujá - Av. Guarujá, 190 - Bairro Guarujá

Unidade de Saúde Moradas da Hípica - Rua Geraldo Tollens Linck, 235 - Bairro Aberta dos Morros

Unidade de Saúde Tristeza - Av. Wenceslau Escobar, 2442 - Bairro Tristeza

Após grande procura, aplicação da segunda dose da Coronavac está suspensa