Vacinação para pessoas de 58 e 59 anos com comorbidades segue nesta terça em Porto Alegre

A vacinação da primeira dose contra a Covid-19 para pessoas com doenças crônicas e comorbidades entre 58 e 59 anos segue na terça-feira (4), em Porto Alegre. A nova orientação de idade anunciada nesta segunda-feira (3) serve para evitar aglomeração na busca dos imunizantes.

São 32 unidades de saúde (veja lista abaixo) aplicado as doses, com atendimento das 8h às 17h. Não haverá atendimento em drive-thrus.

Aqueles que vão se vacinar devem apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre, além da documentação relativa a cada comorbidade.

Será aplicada a primeira dose contra Covid-19 para as seguintes comorbidades :

Diabetes

Pneumopatias crônicas graves (ex.: asma)

Hipertensão arterial

Doenças cardiovasculares (ex.: insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar, síndromes coronarianas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas, dispositivos cardíacos implantados)

Doença cerebrovascular (ex.: AVC)

Doença renal crônica

Imunossuprimidos (ex.: transplantados, pessoas com HIV, pacientes oncológicos)

Hemoglobinopatias graves

Obesidade mórbida

Cirrose Hepática

Pessoas com síndrome de down maiores de 18 anos

Gestantes e puérperas (passaram há menos de 45 dias pelo parto) com alguma comorbidade, maiores de 18 anos

Pessoas com deficiência permanente cadastradas no programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos

Pessoas vivendo com HIV entre 55 e 59 anos

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que o documento preferencial a ser apresentado é um atestado médico original e cópia, descrevendo o problema de saúde. Receita com medicamentos de uso contínuo, como hipertensão, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica ou asma também serão aceitos.

Pessoas com 60 anos ou mais também podem seguir procurando as unidades de saúde para receber a primeira dose da vacina da Covid-19.

As vacinas oferecidas para primeira dose são da AstraZeneca/Fiocruz, devido à falta de Coronavac na Capital. Por isso, não há vacinação para a segunda dose do imunizante do Butantan.

Nesta segunda, o Rio Grande do Sul recebe 523.154 mil novas vacinas , que serão distribuídas na terça e possibilitando que ao longo da semana as secretarias municipais reavaliem a definição de outras faixas etárias para comorbidades.

Unidades de saúde com vacinação nesta terça-feira, das 8h às 17h: