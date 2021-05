Estado passa de 980 mil casos de Covid-19

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Com mais 22 óbitos relatados nesse domingo (2) pela Secretaria Estadual da Saúde (SES), o Rio Grande do Sul registrou 25.108 pessoas mortas devido à Covid-19. Foram ainda confirmados 616 novos casos, somando o número de 980.412 ocorrências.

De acordo com a pasta, são 941.539 pacientes recuperados (96% do total infectado) e 13.688 (1%) em acompanhamento. A taxa de ocupação de leitos de UTIs gaúchas em geral é de 82,8%, o que significa 2.810 pacientes utilizando 3.395 leitos. Quanto a hospitalizações devido ao coronavírus, foram registradas 73.564.

Até às 12h35min desse domingo, o monitoramento das UTIs de Porto Alegre, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, indicava 491 pacientes com casos de Covid confirmados e ocupando leitos de UTIs. A soma de casos suspeitos e confirmados de coronavírus, com pessoas necessitando de UTI ou já nesses leitos, totalizava 528 pessoas. A lotação dos leitos disponíveis em Porto Alegre registrava o indicador de 90,79%. Quatro hospitais na Capital operavam com 100% ou mais de sua capacidade de leitos de UTIs comprometidas: Moinhos de Vento, São Lucas, Ernesto Dornelles e Santa Ana.