Fiocruz faz sua maior entrega de vacinas contra covid, com 6,5 milhões de doses

A Fiocruz fez nesta sexta-feira, 30, sua maior entrega da vacina Oxford/AstraZeneca. Foram 6,5 milhões de doses destinadas ao Programa Nacional de Imunização (PNI). Ao todo, Biomanguinhos, ligado à fundação, já produziu e repassou ao governo federal 26,5 milhões de doses de imunizantes contra a covid-19. Foram 19,7 milhões apenas em abril, superando em um milhão de doses a previsão original.

Para maio, a previsão é fornecer outras 21,5 milhões de doses. Com a chegada de um novo lote de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) no último sábado, a fundação tem matéria prima suficiente para a produção de imunizantes até o início de junho. Para esse mês, está prevista a entrega de 34,2 milhões de doses.

Se não houver imprevistos, a Fiocruz espera cumprir o cronograma inicial e entregar 100 milhões de doses até o fim de julho.

"Já estamos produzindo um milhão de doses por dia", afirmou a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade.

Ao longo desta semana, a Fiocruz recebeu representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Eles foram verificar as condições técnico-operacionais da planta industrial onde será produzido o IFA nacional para a vacina.

A inspeção começou na segunda, 26, e terminou nesta sexta, 30. Trata-se deum passo importante para viabilizar a produção 100% nacional do imunizante no segundo semestre. Com isso, a transferência de tecnologia se completa, e a fundação ganha total autonomia na produção da vacina contra a covid-19.

Agência Estado