Sete locais aplicam a primeira dose da vacina da Covid-9 no feriado em Porto Alegre

No feriado do Dia do Trabalhador, neste sábado (1), a vacinação da primeira dose contra a Covid-19 será disponibilizada em sete unidades de saúde de Porto Alegre (veja lista abaixo), abertas das 9h às 15h. Não haverá atendimento em drive-thrus.

Pessoas com 60 anos ou mais, que ainda não receberam a primeira dose da vacinação, também podem procurar as unidades. Deverão ser apresentados o documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre.

Não haverá vacinação para segunda dose da Coronavac/Butantan devido à falta de doses na cidade As vacinas disponíveis são da Oxford/Astrazeneca.

Unidades de saúde abertas neste sábado, das 9h às 15h: