OMS libera vacina da Moderna contra covid-19 para uso emergencial

A Organização Mundial de Saúde (OMS) informa em comunicado que liberou nesta sexta-feira, 30, o uso da vacina da Moderna contra a Covid-19 para uso emergencial. Com isso o imunizante, já utilizado nos Estados Unidos, poderá fazer parte das entregas do consórcio Covax.

A OMS explica que sua autorização para uso emergencial é concedida após já ter sido avaliada a qualidade, a segurança e a eficácia das vacinas, o que permite aos países uma aprovação regulatória mais rápida, a fim de importá-las e administrá-las.

As outras quatro vacinas que a OMS já colocou em sua lista para uso emergencial são as de Pfizer/BioNTech; Astrazeneca-SK Bio; do Instituto Serum, da Índia; e a da Janssen (braço farmacêutico da Johnson & Johnson), lembra o comunicado.

Agência Estado