Municípios do Interior ainda definem quando começará vacinação de comorbidades

vacinação contra o novo coronavírus de pessoas com comorbidades Estado deve receber mais 400 mil doses neste sábado (1) Porto Alegre iniciou ao meio dia desta sexta-feira (30) a. O avanço no calendário de vacinação se deu graças à chegada de um novo lote de vacinas no Rio Grande do Sul na quinta-feira (29). No Interior do Rio Grande do Sul, porém, o ritmo das imunizações varia e a maior parte das cidades ainda aguarda a chegada de novas doses para dar o passo seguinte no cronograma de imunização. O, o que pode acelerar a vacinação também no Interior.

As prefeituras têm autonomia para definir o cronograma local de vacinação, devendo seguir a ordem definida nos planos nacional e estadual de imunização.

Em Santa Maria, por exemplo, a vacinação de idosos continua. Neste sábado (1º), ocorre a aplicação da primeira dose do imunizante para pessoas de 60 anos ou mais. Ao todo, serão 5.650 vacinas distribuídas em 14 locais. A imunização de pessoas com comorbidades deve ter início no começo da próxima semana.

Em Pelotas, segue a vacinação com a primeira dose dos idosos com 60 anos ou mais de idade. A prefeitura não divulgou quando o grupo com comorbidades deverá começar a ser imunizado. O cenário é o mesmo em Caxias do Sul.

Em São Leopoldo, inicia nesta sexta-feira avacinação para pessoas de 55 a 59 anos de idade com comorbidades (diabetes, hipertensão arterial, cardiopatias, hepatopatias, pneumopatias, imunossupressão, acidente vascular cerebral).A comprovação ocorrerá através de atestado médico, laudo, exame ou receita médica de medicamentos controlados das respectivas doenças prévias.

Em Cachoeirinha, também na Região Metropolitana de Porto Alegre, a vacinação segue para idosos com 60 anos ou mais. Até o fim da manha desta sexta-feira não havia previsão de quando terá início a imunização do grupo de pessoas com comorbidades.

Em Gravataí, a vacinação dos grupos com comorbidades também não terá início nesta sexta-feira. No município, continua a vacinação de idosos com 60 anos ou mais com a primeira dose em 25 unidades de saúde.