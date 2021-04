RS deve receber mais 400 mil doses de vacinas contra a Covid-19 neste sábado

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

em falta para a aplicação da segunda dose O Rio Grande do Sul deve receber mas 400 mil doses de imunizantes contra a Covid-19 neste sábado (1). Serão 390 mil doses da vacina de Oxford/AstraZeneca e 10 mil doses da Coronavac/Butantan -em diversos municípios. As informações foram confirmadas na manhã desta sexta-feira (30) pela Secretaria de Estado da Saúde (SES/RS).

Estado recebeu remessa com 7,2 mil doses da Coronavac Nesta quinta-feira (29), o, que começam a ser distribuídas nesta sexta. Porém, estima-se que faltam em torno de 40 mil doses dessa vacina para a conclusão do esquema vacinal de idosos que receberam doses da remessa distribuída no dia 20 de março, segundo levantamento da SES.

Também há necessidade de chegada em breve de 223.400 doses para a segunda dose dos vacinados com a remessa de Coronavac distribuída no dia 26 de março. Ainda de acordo com a Secretaria da Saúde gaúcha, "não há falta de vacinas para a aplicação da segunda dose da vacina de Oxford/AstraZeneca".

As novas remessas das ampolas da AstraZeneca permitirão avançar na vacinação dos idosos, atingindo 100% da faixa etária até 60 anos, e de pessoas com comorbidades.