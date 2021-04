Sputnik V diz que abrirá processo contra Anvisa por 'espalhar informações falsas'

Em sua conta no Twitter, representantes da Sputnik V afirmaram que vão abrir um processo judicial contra a Anvisa pela difusão "intencional de informações falsas e imprecisas" sobre a vacina russa contra a Covid-19. De acordo com a publicação, feita nesta quinta-feira (29) a decisão ocorre após a agência reguladora do Brasil admitir que não realizou testes com o imunizante fabricado pelo Instituto Gamaleya.