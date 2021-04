Rio Grande do Sul tem mais 147 mortes por Covid-19 e 6,7 mil novos casos

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

RS voltou à classificação de bandeira vermelha Mais 147 mortes em decorrência da Covid-19 foram confirmadas no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (28). A atualização da Secretaria Estadual de Saúde eleva para 24.605 o total de gaúchos que já perderam a vida em função da pandemia. Nesta quarta, odo distanciamento controlado.

As infecções pelo coronavírus seguem em patamar alto. Foram 6.780 novos casos identificados nas últimas 24 horas. Até agora, 962.667 pessoas já foram contaminadas pelo vírus no Rio Grande do Sul. Os recuperados da doença representam 96% desse total.

A taxa de ocupação das UTIs no Estado é de 85,1%. São 2.870 pacientes precisando de tratamento intensivo, sendo 1.834 com diagnóstico confirmado para Covid-19. Outros 113 ainda aguardam resultado para a doença.