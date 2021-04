Brasil tem 14,3 milhões de casos de Covid-19 e 389,4 mil mortes

O número de pessoas que não resistiram à covid-19 no Brasil subiu para 389.492. Em 24 horas, foram registradas 3.076 mortes. Há ainda 3.588 óbitos em investigação no País.

Já o total de pessoas infectadas pelo coronavírus desde o início da pandemia chegou a 14.308.215. Em 24 horas, foram confirmados pelas autoridades sanitárias 71.137 novos casos.

Os dados estão na atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada na noite deste sábado (24). O balanço é produzido a partir de informações fornecidas pelas secretarias estaduais de saúde.

Há, ao todo, 1.151.951 pessoas com casos ativos da doença em acompanhamento por profissionais de saúde e 12.766.772 pacientes já se recuperaram.

Estados

Na lista de estados com mais mortes estão São Paulo (92.548), Rio de Janeiro (42.857), Minas Gerais (31.987) e Rio Grande do Sul (24.152). As unidades da Federação com menos óbitos são Acre (1.476), Roraima (1.472), Amapá (1.505), Tocantins (2.452) e Alagoas (4.096).

Em número de casos, São Paulo também lidera (2.827.833), seguido por Minas Gerais (1.319.297), Rio Grande do Sul (948.425), Paraná (927.563) e Bahia (808.803).

Agência Brasil