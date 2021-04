Mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul passam de 24 mil

Com mais 177 óbitos confirmados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) neste sábado, o Rio Grande do Sul chegou a 24.152 mortes por coronavírus desde o início da pandemia. Mais 5.757 casos da doença foram confirmados, totalizando 948.425 infectados.

Segundo o painel de monitormento do governo do Estado, 910.717 pacientes se recuperaram da doença. A taxa de internação em UTIs leito geral está em 84,3%. Os dados do governo do RS mostram que são 1.886 pacientes internados por coronavírus. Já o monitoramento das UTIs em Porto Alegre indica taxa de ocupação em 90,31%, com 540 pacientes Covid.

Nesta sexta-feira (23), o governo do Estado divulgou novo mapa do distanciamento controlado. Pela nona semana consecutiva , o Rio Grande do Sul ficou todo com bandeira preta, indicando alto risco de contaminação pelo coronavírus.