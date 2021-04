Vacinação contra a Covid-19 segue neste domingo em Porto Alegre

A vacinação contra a Covid-19 continua neste domingo (25), na Unidade Móvel de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que estará das 9h às 15h no estacionamento do supermercado Bom Lami (Estrada Varejão 301), no bairro Lami.

A prefeitura segue mobilizando suas equipes para não interromper a campanha de imunização, seja fim de semana ou feriado. Depois de ter acionado seis unidades de saúde em pontos estratégicos da Capital e três drive-thrus (Big Sertório, Big BarraShopping e PUCRS) neste sábado (24), a SMS preparou para este domingo uma operação no Extremo Sul da cidade.

A unidade móvel da secretaria tem sido mobilizada para garantir o alcance da campanha de vacinação em áreas mais distantes. O caminhão-reboque com toda a estrutura necessária vai estar estacionado junto ao supermercado Bom Lami, importante ponto de referência naquela região. As equipes de saúde estarão preparadas para aplicar primeira e segunda doses.

A diretora de Atenção Primária à Saúde da SMS, Luciane Beiró, lembra a importância da imunização, inclusive a segunda dose. “A vacinação é a única maneira de prevenir que as pessoas desenvolvam as formas graves da Covid-19, que são as que provocam hospitalização e muitas vezes a morte. Tomar a segunda dose é fundamental para que a imunização esteja completa, ou seja, a pessoa só estará segura com a vacinação completa.”

O estoque de vacinas é suficiente, logo não há necessidade de ir para o local antes da abertura das atividades. Para primeira dose, é preciso levar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Para segunda dose, além do documento de identidade com CPF, levar o cartão de vacinação que foi entregue no ato da primeira dose.