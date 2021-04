Pais devem aguardar o contato das escolas antes do retorno

etomar as aulas nesta segunda-feira As escolas de educação infantil ou ensino fundamental do Rio Grande do Sul, sejam elas da rede pública ou particular, e o governo do Estado terão de correr contra o tempo para conseguir colocar o plano de r(26) com segurança. De acordo com a secretária estadual da Educação, Raquel Teixeira, cada escola terá de submeter um plano de contingenciamento, determinar um rodízio de alunos para que no máximo 30% dos estudantes estejam presentes nas suas dependências e avisar a cada família quando as crianças poderão ser recebidas.

O governo do Estado terá de realizar a contratação de professores temporários para substituir aqueles profissionais que não podem voltar ao trabalho presencialmente devido à idade ou à existência de comorbidades e, também, analisar se as medidas propostas pelas instituições cumprem as exigências. Tudo isso ao longo da tarde desta sexta-feira (23) e final de semana.

"Serei a primeira a não permitir o retorno em alguma escola que não cumpra os protocolos. Vai ser um final de semana intenso de trabalho", disse a secretária. Enquanto não há uma definição nem mesmo de quais as instituições de ensino estaduais estão aptas a reabrir as portas, as famílias devem aguardar uma comunicação oficial.

No último levantamento do governo do Estado, cerca de 160 escolas não tinham infra-estrutura suficiente para receber os estudantes. As situações iam de salas de aula com janelas que não abriam a banheiros inacessíveis. "Foi feita um forca tarefa e vou ter a resposta à tarde para ver quais foram atendidas", explicou Raquel.

Os equipamentos de proteção individual (EPIs), de acordo com a secretária, já estão em número suficiente nas escolas. No ano passado foram investidos R$ 270 milhões para a compra de máscaras e álcool em gel.

“Estamos garantindo a retomada das aulas com todos os protocolos”, reforçou Leite em transmissão virtual

“É muito importante que tenhamos o retorno das aulas de forma híbrida, com atividades presenciais com protocolos e distanciamento. Para isso, a educação foi incluída no sistema de cogestão. Isso significa que, embora o Estado esteja em bandeira preta, que serve de alerta para a população, os municípios podem aplicar as regras mais brandas, de bandeira vermelha, e assim possam fazer a retomada da educação presencialmente”, disse o governador.

O RS está reduzindo a ocupação de leitos de UTI – atualmente, há cerca de 480 leitos livres, sendo que o Estado chegou a registrar a falta de 120 leitos. Isso significa que houve mais demanda do que capacidade. Além disso, a ocupação desses leitos chegou a passar de 2 mil pacientes confirmados para Covid-19 e, agora, são cerca de 1,9 mil.



“A gente tem melhorado, mas ainda estamos em um nível muito alto de ocupação hospitalar, por isso que a bandeira preta segue valendo no RS. É importante que a população entenda que o risco ainda é alto e ajude no cumprimento de protocolos, denunciando casos de aglomerações pelo disque-denúncia. É uma questão de exigir respeito por si mesmo, para sua família, para os que estão à sua volta”, afirmou o governador.



O retorno da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental foi priorizado diante da dificuldade de acompanhamento das aulas de modo remoto e da importância de estímulos na primeira infância, além da necessidade de um lugar seguro para que os pais que trabalham possam deixar as crianças.



“Esse retorno será opcional para as famílias. As escolas estarão abertas para acolher principalmente as mães que trabalham e não têm onde deixar os filhos, crianças que não têm conectividade e equipamentos, os mais vulneráveis que precisam da escola inclusive para alimentação. Esse retorno envolve em torno de 125 mil alunos, dos quais 72 mil são da rede estadual, e estamos com plano de contingência, fazendo busca ativa das crianças mais vulneráveis, com maior necessidade da escola para apoio pedagógico, emocional e nutricional”, destacou a secretária da Educação, Raquel Teixeira.