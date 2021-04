Pesquisa do Hospital de Clínicas identifica coronavírus na placa bacteriana dentária

Um estudo conduzido pela coordenadora da Residência em Periodontia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), professora Sabrina Carvalho Gomes, confirmou a presença do novo coronavírus no biofilme dental. O resultado, conforme a pesquisadora, traz novas perspectivas para o entendimento das várias portas de entrada do vírus no corpo humano.

O biofilme, conhecido como placa bacteriana, é composto não só de bactérias, mas também de vírus e fungos. Foi a partir deste conceito que surgiu a hipótese que originou a investigação. “Ainda é necessário avançar nos estudos, mas, de imediato, há um alerta de que cuidados bucais possam ser necessários para a contenção do contágio”, explica a pesquisadora.

Em uma analogia, o dente seria como uma caixa d’água com lodo em suas bordas (biofilme). Para realizar a limpeza, não adianta apenas aplicar um produto químico, sendo preciso esfregar as paredes

Os achados inéditos trazem consigo novas perguntas. “Ainda não sabemos se o vírus sobrevive nesse microbioma, se pode de deslocar para o sistema respiratório ou alcançar a corrente sanguínea através das células da gengiva. Temos, agora, a responsabilidade de buscar mais respostas. Tudo o que puder ser feito pela ciência, com o objetivo de evitar possíveis mecanismos que levem a uma reinfecção, é importante”, complementa a professora Sabrina, que tem mais um estudo em andamento no HCPA.

Na pesquisa já realizada, foram analisadas amostras de 70 pessoas com diagnóstico positivo para Covid-19 no Serviço de Medicina Ocupacional do HCPA. Em 19% destes casos foi identificado o coronavírus também no biofilme dental, exatamente nos participantes que tinham maior carga viral nas amostras de oro e nasofaringe.

O artigo Dental biofilm of syntmptomatic COVID-19 patients harbors SARS-CoV-2 será publicado em breve no Journal of Clinical Periodontology e é de autoria de Sabrina Carvalho Gomes, Sabrina Fachin, Juliane Gonçalves da Fonseca, Patrícia Daniela Melchiors Angst, Marcelo Lazzaron Lamers, Ilma Simoni Brum da Silva e Luciana Neves Nunes.