Porto Alegre já vacinou quase 330 mil pessoas com a primeira dose contra a Covid-19

Porto Alegre já imunizou 329.940 pessoas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, até esta segunda-feira (19), cerca de 94,59% da população-alvo e 22,16% da população total da Capital. Segundo a prefeitura, já são 114.063 vacinados com as duas doses na cidade.

Idosos acima de 61 anos somam quase 200 mil (199.412) imunizados, 96,52% do público, de acordo com dados da plataforma de monitoramento do município.

Durante todo o dia, o movimento foi intenso nos locais de vacinação, com a procura tanto da primeira quanto da segunda aplicação do imunobiológico. Nos três pontos de drive-thrus da cidade foram aplicadas 5.135 doses de vacinas nesta segunda-feira. O Big Sertório registrou 2.179 doses aplicadas, seguido da Pucrs, com 1.605, e do Big Barra Shopping Sul, com 1.351 doses. Nas unidades de saúde, a movimentação de público também foi constante.

Dos cerca de 330 mil vacinados, foram 102.703 primeiras doses recebidas por profissionais de saúde; 199.412, por idosos com 61 anos ou mais; 22.665, por idosos acamados e pessoas com deficiência que vivem em instituições; 1.270, por populações indígenas e quilombolas; e 4.492, por profissionais da segurança pública. Já a segunda dose foi aplicada em 114.063 pessoas, que completaram o esquema vacinal.