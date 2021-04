Brasil tem 13,8 milhões de casos e 368,7 mil mortes por Covid-19

Nova atualização do Ministério da Saúde trouxe um total de 368.749 vidas perdidas para a pandemia do novo coronavírus. Já a soma de diagnósticos positivos de Covid-19 subiu para 13.832.455.

Em 24 horas, foram registradas 3.305 novas mortes em decorrência do vírus. Já o número de casos confirmados pelas autoridades sanitárias foi 85.774. O resultado é maior que os novos diagnósticos confirmados no balanço de ontem (15), que ficaram em 73.174.

Há ainda 3.647 mortes em investigação por equipes de saúde. Isso porque há casos em que o diagnóstico sobre a causa só sai após o óbito do paciente.

O número de pessoas recuperadas está em 12.298.863. Já a quantidade de pacientes com casos ativos, em acompanhamento por equipes de saúde, ficou em 1.164.843.

De acordo com novo boletim epidemiológico da pasta, as mortes e os casos de Covid-19 registrados entre os dias 4 e 10 de abril aumentaram, respectivamente, 8% e 6%.

Estados

O ranking de estados com mais mortes por Covid-19 é liderado por São Paulo (87.326), Rio de Janeiro(40.716), Minas Gerais (29.538), Rio Grande do Sul (22.977) e Paraná (20.182). Já as unidades da federação com menos óbitos são Acre (1.395), Roraima (1.435), Amapá (1.456), Tocantins (2.348) e Sergipe (3.903).

Agência Brasil