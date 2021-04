Vacinação de pessoas com 63 anos ou mais segue nesta sexta-feira em Porto Alegre

A vacinação para pessoas com 63 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 continua nesta sexta-feira (16), em Porto Alegre. São 30 unidades de saúde e três drive-thrus (confira lista abaixo) preparados para a imunização das duas doses. Os postos funcionam das 8h às 17h, e os drives entre 9h e 17h.

Para aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid, é necessário levar documento com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. No caso da segunda dose, é preciso, além do documento com CPF, apresentar a carteira de vacinação com registro da primeira aplicação.

É de extrema importância que os grupos prioritários fiquem atentos a data da segunda dose marcada na carteira de vacinação. O processo de imunização só é completo ao receber as duas doses da vacina contra Covid-19.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) alerta que, desde quarta-feira (14), o Centro de Saúde Modelo passou a realizar a vacinação no salão da igreja Nossa Senhora do Líbano, localizada em frente ao posto, em função do início da campanha de vacinação contra a gripe.

Drive-thrus nesta sexta-feira (16)

Big Sertório - Acesso pela rua Dona Alzira, no estacionamento coberto do Sam's Club

Big Barra Shopping Sul - Av. Diário de Notícias, 300

PUCRS - Acesso pela av. Ipiranga, 6681 - atrás do Centro de Eventos, com entrada ao lado do Museu da PUCRS

Unidades de Saúde