Número de mortes por Covid-19 sobe para 361,8 mil no Brasil

O total de vidas perdidas para a Covid-19 no Brasil subiu para 361.884. Nas últimas 24 horas, foram registradas mais 3.459 mortes no país. terça-feira (13), o sistema de informações da pandemia indicava que 358.425 vidas tinham sido perdidas para a doença causada pelo novo coronavírus.

Ainda há 3.609 mortes em investigação por equipes de saúde. Isso porque há casos em que o diagnóstico sobre a causa só sai após o óbito do paciente.

Os novos dados estão na atualização diária sobre a pandemia do Ministério da Saúde, divulgada na noite desta quarta-feira (14). O balanço é elaborado a partir das informações enviadas por autoridades locais de saúde.

A soma de casos acumulados foi para 13.673.509. Entre ontem e hoje, foram confirmados 83.513novos diagnósticos positivos. Ontem, a quantidade de casos acumulados até o momento estava em 13.599.994.

O número de pessoas recuperadas está em 12.170.771 e o de pacientes com casos ativos, em acompanhamento por equipes de saúde, ficou em 1.140.852.

Os dados em geral são menores aos domingos e segundas-feiras por causa do menor número de trabalhadores para fazer o registro de casos e de mortes. Já às terças-feiras, os dados tendem a ser maiores porque nesse dia o balanço recebe o acúmulo das informações não processadas no fim de semana.

. Nesta quarta foram 6,5 mil novos casos. Segundo dados do painel de monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde (SES), foram notificados 177 óbitos. Do total dos 904.944 infectados no Estado, 867.860 já estão recuperados.