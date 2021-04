Imunização contra a Covid-19 em Porto Alegre prossegue para idosos acima de 63 anos

Nesta quinta-feira (15), prossegue em Porto Alegre a vacinação de idosos de 63 anos ou mais contra a Covid-19. São 30 unidades de saúde e três drive-thrus preparados para a imunização em primeira e segunda doses. Os postos funcionam das 8h às 17h, e os drives entre 9h e 17h.

Para completar o esquema vacinal, pessoas que receberam a primeira dose da vacina Coronavac/Butantan há mais de 21 dias devem ficar atentas à data para a segunda aplicação. A ampliação da faixa etária dos imunizados na Capital depende da chegada de nova remessas de vacinas.

Centro de Saúde Modelo A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) alerta que, desde quarta-feira (14), opassou a realizar a vacinação no salão da igreja Nossa Senhora do Líbano, localizada em frente ao posto, em função do início da campanha de vacinação contra a gripe.

Para aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid, é necessário levar documento com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. No caso da segunda dose, é preciso, além do documento com CPF, apresentar a carteira de vacinação com registro da primeira aplicação.

Quem perdeu o cartão de vacinação deve procurar uma unidade de saúde e solicitar um novo. As unidades podem acessar o sistema e resgatar o registro da aplicação da primeira dose, mas sem o cartão não é possível receber a segunda.

De acordo com a prefeitura, até o último sábado (10), mais de 78,8 mil pessoas foram imunizadas com primeira e segunda doses só nos drive-thrus da cidade, cerca de 25,5% do total registrado em todos os pontos de vacinação da rede.

Onde se vacinar nesta quinta-feira:

- Nas 30 unidades de saúde da Capital, das 8h às 17h.

- Nos três drive-thrus, das 9h às 17h:

Big Sertório - Acesso pela rua Dona Alzira, no estacionamento coberto do Sam's Club

Big Barra Shopping Sul - Av. Diário de Notícias, 300

Pucrs - Acesso pela av. Ipiranga, 6681 - atrás do Centro de Eventos, com entrada ao lado do Museu da Pucrs