Com 6,5 mil novos casos, RS se aproxima de 905 mil infectados pela Covid-19

O Rio Grande do Sul se aproxima, nesta quarta-feira (14), da marca de 905 mil casos confirmados de Covid-19, e já soma mais 22.565 óbitos em função da doença. Segundo dados do painel de monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde (SES), foram notificados 177 óbitos nas últimas 24 horas, pouco mais da metade do registrado no, e 6.591 novo casos, 132 a menos do que na terça-feira (13).