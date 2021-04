Porto Alegre mantém vacinação de idosos com 63 anos ou mais nesta quarta-feira

Porto Alegre mantém nesta quarta-feira (14) a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 63 anos ou mais. A Capital, que já imunizou mais de 94 mil pessoas dos grupos prioritários com as duas doses da vacina, aguarda a remessa de mais imunizantes para ampliar a faixa etária de vacinação.

São 33 locais na Capital responsáveis pela vacina (veja a lista dos endereços abaixo), sendo 30 unidades de saúde e três drive-thrus. O atendimento nos postos ocorre das 8h até as 17h. Já os drives operam das 9h às 17h.

duas doses da vacina sejam realizadas Os idosos que vão receber a primeira dose devem levar documento com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Os que já foram imunizados há 21 dias ou mais com a primeira dose da Coronavac e estão aptos para a segunda etapa da imunização precisam levar o documento com CPF e a carteira de vacinação com registro da primeira aplicação. Para que se tenha a imunização completa, é necessário que as

A partir desta quarta, o Centro de Saúde Modelo passa a realizar a vacinação contra Covid-19 no salão da igreja Nossa Senhora do Líbano, localizada em frente ao serviço (rua Jerônimo de Ornelas, 60). A alteração é para acomodar melhor as pessoas em função da campanha de vacinação contra a gripe , que começou nesta semana.

Quem perdeu o cartão de vacinação deve procurar uma unidade de saúde e solicitar outro. As unidades podem acessar o sistema e resgatar o registro da aplicação da primeira dose. Sem o cartão, não é possível receber a segunda vacina.

Segundo dados do vacinômetro desta terça às 19h, a Capital já havia imunizado 185.269 idosos de 63 anos ou mais com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O número corresponde a 102,37% da população-alvo, que é de 180.985 pessoas da faixa etária na cidade.

Drive-thrus nesta terça-feira (13)

Big Sertório - Acesso pela rua Dona Alzira, no estacionamento coberto do Sam's Club

Big Barra Shopping Sul - Av. Diário de Notícias, 300

PUCRS - Acesso pela av. Ipiranga, 6681 - atrás do Centro de Eventos, com entrada ao lado do Museu da PUCRS

Unidades de Saúde