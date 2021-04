Secretaria de Saúde de Porto Alegre divulga imunização de servidores do IGP, Detran e Polícia Federal

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa o cronograma de vacinação contra Covid-19 para servidores do Instituto Geral de Perícias (IGP), Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e Polícia Federal. O atendimento segue critérios e orientações estabelecidos pela Secretaria Estadual da Saúde. A listagem será escalonada por idade, e a imunização será realizada de segunda (12) a quarta-feira (14), das 8h às 17h, por equipes da Atenção Primária, no Centro de Saúde IAPI (rua 3 de Abril, 90, com entrada pelos fundos, na rua Valentin Vicentin, s/nº).

No momento da vacinação, será necessário apresentar os dados completos dos servidores listados, com nome, CPF, identidade e cargo. Também devem levar documento de identificação e declaração assinada pelo servidor e chefia. Apenas servidores com nomes indicados pelas respectivas instituições serão imunizados. No caso do Detran, o efetivo vacinado na ação corresponde a 20% dos servidores que se encaixam nos critérios estabelecidos.

Cronograma com listagem escalonada por idade:

- Segunda-feira: 50 anos ou mais

- Terça-feira: 40 anos ou mais

- Quarta-feira: 20 anos ou mais

Local de vacinação, das 8h às 17h:

- Centro de Saúde IAPI: rua 3 de Abril, 90, entrada nos fundos (rua Valentin Vicentin, s/nº).

Documentos necessários a serem apresentados pelos servidores:

- Documento de identificação;

- Declaração assinada pelo servidor e chefia.