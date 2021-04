Porto Alegre imuniza quase 6,7 mil pessoas contra Covid-19 em um dia

Porto Alegre vacinou 6.698 pessoas de 63 anos ou mais contra Covid-19 nesse sábado (10). Nos três pontos de drive-thrus disponibilizados pela prefeitura, foram aplicadas 4.459 doses. O Big Barra Shopping Sul registrou 1.574 doses aplicadas, seguido da PUCRS, com 1.462, e do Big Sertório, com 1.423. Nas quatro unidades de saúde, foram aplicadas 2.239 doses, das quais 642 na Morro Santana, 622 na Assis Brasil, 551 na Tristeza e 424 na Glória. Todos os serviços funcionaram das 9h às 17h.

A vacinação prossegue neste domingo (11), para pessoas a partir de 63 anos, das 9h às 15h, na unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O veículo estará no estacionamento do supermercado Brunetto, em frente à US Chácara da Fumaça, no bairro Mário Quintana (rua Martim Félix Berta, 2432). Idosos que receberam a primeira dose da Coronavac há mais de 21 dias e precisam fazer a segunda aplicação também devem procurar o local de imunização. É necessário apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Para a segunda dose, é preciso levar identidade e o cartão de vacinação recebido na primeira aplicação. A vacinação seguirá na segunda-feira (12), para pessoas com 63 anos ou mais, em 30 unidades de saúde e nos drive-thrus do Big Sertório, Big Barra Shopping Sul e PUCRS, das 9h às 17h.

Domingo, das 9h às 15h:

Unidade móvel da saúde, no estacionamento do supermercado Brunetto, em frente à US Chácara da Fumaça, no bairro Mário Quintana (rua Martim Félix Berta, 2432).

Segunda-feira, das 8h às 17h:

Estarão abertas para vacinação 30 unidades de saúde.

Drive-thrus segunda-feira, das 9h às 17h:

Big Sertório - Acesso pela rua Dona Alzira, no estacionamento coberto do Sam's Club.

Big Barra Shopping Sul - Av. Diário de Notícias, 300.

PUCRS - Acesso pela av. Ipiranga, 6681 - atrás do Centro de Eventos, com entrada ao lado do Museu da PUCRS.

Balanço - Até as 18h10min deste sábado, 294.430 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, de acordo com dados registrados no Vacinômetro. O número corresponde a 19,78% da população da cidade. Com duas doses e esquema vacinal completo são 87.577 pessoas.