Prefeitura orienta que as pessoas não vão a pé a drive-thrus para se vacinar

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A prefeitura de Porto Alegre orienta que as pessoas que buscam a vacina contra a Covid-19 não vão a pé até os drive-thrus que oferecem as doses. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, há risco de caminhar junto aos carros, e a organização é feita conforme a chegada dos veículos.

"As doses são suficientes para toda a faixa etária. As pessoas podem chegar com calma nos locais de vacinação que serão atendidas", diz a pasta em nota.