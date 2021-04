Rodoviários protestam em Porto Alegre por prioridade na vacinação

Motoristas, cobradores de ônibus e seus familiares realizaram um protesto neste sábado (10), em Porto Alegre, em defesa da prioridade da vacinação contra a Covid-19 para a categoria. Vários carros e motos com cartazes, que lembravam o luto por trabalhadores do setor que faleceram devido a doença e pediam a vacina para a categoria circularam pelas ruas da Capital, como na Avenida da Azenha (foto). No dia 31 de março, a Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou por unanimidade, nesta quarta-feira (31), uma moção de apoio aos trabalhadores das atividades essenciais, incluindo os rodoviários, para que sejam priorizados no cronograma de vacinação. A iniciativa, de autoria do vereador Mauro Pinheiro (PL), tem como justificativa a não paralisação destas atividades e a exposição diária ao coronavírus.