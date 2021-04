Empenho dos municípios coloca RS em primeiro lugar na aplicação de vacinas contra a Covid-19

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

vacinou Levantamento realizado pelo consórcio de veículos de imprensa divulgou que o Rio Grande do Sul é o estado que, proporcionalmente, maisa população contra a Covid-19. De acordo com a Federação das Associações de Municípios do RS (Famurs), o índice é mérito dos municípios gaúchos, que tem atuado incansavelmente para agilizar o processo de imunização.

A partir de dados das secretárias estaduais de saúde, o levantamento divulgou que, até a noite de quinta-feira (8), o RS já havia vacinado 1.555.270 pessoas com a primeira dose, 13,62% da população, e 340.046 pessoas com as suas doses, 2,98% da população.

O prefeito de São Pedro das Missões e presidente da Associação dos Municípios da Zona de Produção (Amzop), Antônio Reginaldo Ferreira da Silva, destacou o empenho dos servidores municipais nesse sentido. “Esse levantamento mostra o grande trabalho que os prefeitos e prefeitas estão realizando na aplicação das vacinas. Atingir esse número só foi possível pela rapidez e seriedade dos servidores dos nossos municípios, que desenvolveram estratégias que casou muito bem com a sua realidade, fazendo com que a população que reside nos municípios gaúchos seja vacinada de forma tão rápida e eficaz”, justificou.

O gestor lembrou que, entre as estratégias para acelerar a vacinação, alguns prefeitos optaram por disponibilizar drive-thrus, outros por levarem suas equipes até a residência de idosos.

Para o prefeito de Dom Pedrito e presidente da Associação dos Municípios da Região Sudoeste (Assudoeste), Mário Augusto de Freire Gonçalves, o RS ser o estado que mais vacinou ressalta a importância do trabalho dos gestores gaúchos. “Este número revela que os prefeitos do nosso RS colocaram como pauta principal de suas gestões a aplicação da vacina. Desde o recebimento das vacinas, passando pela aplicação das doses e pela divulgação dos locais de aplicação, existe um forte trabalho estratégico nas prefeituras. Isso mostra a grande qualificação dos nossos servidores municipais e acima de tudo uma gigantesca capacidade de liderança dos nossos gestores”, afirmou.

Na mesma linha, o prefeito de Campo Bom e presidente da Associação dos Municípios do Vale do Rio dos Sinos (Amvars), Luciano Orsi, disse que o resultado só foi possível pelo grande esforço dos prefeitos na construção de uma estratégia eficaz para a aplicação das vacinas. “Estamos tendo a prova máxima de que realmente é no município que a vida acontece. E vamos seguir mergulhados para manter esse ritmo de vacinação”, afirmou.

O presidente da Famurs, Maneco Hassen, também enfatizou o papel dos gestores municipais para a celeridade de todo o processo vacinal. “Só é possível que o RS esteja em primeiro lugar graças aos municípios e seus gestores. Eles e suas equipes, os servidores de saúde, enfermeiros e técnicos que organizam toda a logística das campanhas de vacinação, de aplicação de doses e registros de imunização. Ser o estado que mais vacinou é resultado de todo empenho, dedicação, trabalho sério e competente que está sendo realizado pelos municípios. O mérito é todo deles e do SUS, que garante toda a estrutura necessária para imunizar a população brasileira”, declarou Maneco.