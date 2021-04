Deputados pedem providências ao MP sobre prioridade de vacina para servidores do Detran e IGP

seria destinado para trabalhadores dos dois órgãos, além da Polícia Federal (PF) A bancada do Novo na Assembleia Legislativa pediu a apuração do Ministério Público (MP) sobre a prioridade de servidores do Instituto Geral de Perícias (IGP) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RS) na vacinação contra a Covid-19. Nesta quinta-feira (8), o vice-governador, Ranolfo Vieira Júnior, informou que parte de um novo lote 301,5 mil doses de imunizantes recebido pelo Rio Grande do Sul

Os deputados Fábio Ostermann e Giuseppe Riesgo querem saber se os integrantes dos órgãos se enquadram na antecipação da vacina. “Estamos oficiando o MP para que averigue a legalidade desta situação. Faz sentido que se atrase a vacinação de idosos e portadores de comorbidades e ‘furar a fila’ para os servidores do Detran e IGP?”, questiona Ostermann.

Riesgo acrescenta que a nota técnica do Ministério da Saúde que antecipou a vacinação de servidores da segurança “não abarca servidores do Detran e do IGP, sendo essa uma interpretação da Secretaria de Saúde.”

Segundo a nota técnica nº 297/2021, do Ministério da Saúde, apenas quatro grupos de servidores da área de segurança poderiam ter vacinação antecipada: trabalhadores envolvidos no atendimento e/ou transporte de pacientes; que atuam em resgates e atendimento pré-hospitalar; que trabalham diretamente nas ações de vacinação contra a Covid-19; ou que estão envolvidos nas ações de vigilância das medidas de distanciamento social, com contato direto e constante com o público independente da categoria.

“Não parece ser o caso de nenhum dos servidores do Detran, em especial, a maior parte deles realizando tarefas administrativas”, alegam os deputados em ofício enviado ao Ministério Público.

Os servidores da segurança pública começaram a ser vacinados na semana passada, após a chegada no Estado do maior lote de vacinas já recebido desde o início da campanha nacional de imunização contra no novo coronavírus.