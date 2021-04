um novo lote de vacinas contra o novo coronavírus contendo um total de 301,5 mil doses O Rio Grande do Sul recebeu na manhã desta quinta-feira (8). Em suas redes sociais, o vice-governador, Ranolfo Vieira Júnior antecipou que parte dos imunizantes recebidos será destinada para os servidores do Instituto Geral de Perícias (IGP), do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RS) e para a Polícia Federal (PF).

Conforme Ranolfo, desde a semana passada, quando a Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS) autorização a imunização de agentes da segurança pública no Estado, 366 servidores do IGP e 113 da Polícia Federal já foram vacinados no Rio Grande do Sul.

Com o novo lote de vacinas que chegou esta manhã, o RS começará a imunização dos profissionais do @rs_igp, do @detranrs e da @policiafederal. A conquista ocorre apenas 6 dias após o começo da imunização das demais forças de segurança. pic.twitter.com/axKC4YQG5a — Ranolfo Vieira Júnior (@DelegadoRanolfo) April 8, 2021

Com as doses recebidas nesta quinta-feira, Ranolfo garante que a totalidade dos profissionais das três instituições – IGP, PF e Detran-RS – será imunizada contra a Covid-19.