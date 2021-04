Com mais 101 mortes, Rio Grande do Sul soma 20,6 mil vidas perdidas pela Covid-19

foram contabilizadas 433 mortes de sexta a domingo Mais 101 mortes relacionadas à Covid-19 foram confirmadas pela Saúde do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (5). Com a atualização, o Estado abre a semana somando 20.600 vidas perdidas desde o início da pandemia. No feriadão de Páscoa,

O painel de monitoramento da Secretaria Estadual de Saúde confirmou 906 casos positivos de coronavírus nas últimas 24 horas. São 860.924 infecções ao todo, com 96% dos casos já recuperados.

A ocupação de leitos de UTI voltou a mostrar leve queda no Estado, mantendo a tendência dos últimos dias. A taxa está em 95,4%, com 3.241 pacientes internados em 3.399 leitos de UTI. Desses, 2.376 são pacientes com Covid-19. Outros 136 ainda aguardam confirmação para a doença.